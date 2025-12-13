Scharfe Kritik der Hisbollah an Äußerungen des libanesischen Außenministers

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Ahed betonte „Hussein Al-Hajj Hassan“, Abgeordneter des libanesischen Parlaments und Mitglied der Fraktion „Loyalität zum Widerstand“, dass die jüngsten Äußerungen von Außenminister „Youssef Reji“ gegen die libanesische Hisbollah nicht die offizielle Position der libanesischen Regierung seien, sondern die Ansichten und Positionen der Partei „Libanesische Kräfte“ widerspiegelten.

Er betonte, dass „Israel kein Interesse an Frieden mit irgendjemandem hat und ein aggressiver und tyrannischer Staat ist“, und fügte hinzu: „Das Mindeste, was der Außenminister tun kann, ist, zunächst seine diplomatischen Aktivitäten zu aktivieren und der Welt zu erklären, dass der Libanon das Waffenstillstandsabkommen im letzten Jahr eingehalten hat, während der zionistische Feind dieses Abkommen nie eingehalten hat und den Libanon weiterhin angreift.“

Al-Hajj Hassan erinnerte daran, dass nicht Youssef Reji den Süden befreit habe, sondern die Waffen des Widerstands den Süden im Jahr 2000 befreiten, und zwar unter Bedingungen, als der derzeitige Außenminister und seine Partei, die Partei der Libanesischen Kräfte, an einer anderen Front standen.

Dieses hochrangige Hisbollah-Mitglied betonte, dass der Widerstand Erfolge habe, aber wie alle angegriffenen Länder und Nationen ein Angriff auf den Widerstand und die Hisbollah erfolgt sei, was wir nicht leugnen, aber niemand das Recht habe, die Rolle der Waffe und des Widerstands, der Amal-Bewegung und der Widerstandselemente bei der Befreiung des Südlibanon im Jahr 2000, der Abwehr des israelischen Krieges im Jahr 2006 und der Bekämpfung der Takfiris im Jahr 2017 zu leugnen.

Er wies darauf hin, dass der libanesische Außenminister die zionistische Aggression gegen das Land nicht rechtfertigen sollte, und kritisierte Rejis Äußerungen über Waffen und das Waffenmonopol mit den Worten: „Ich glaube, dass die Priorität darin besteht, dass sich Herr Minister auf den Rückzug des Feindes, die Rückführung der Gefangenen und die Beendigung der Aggression konzentriert.“

In Bezug auf die Entwicklungen in Syrien fragte er: „Warum gehen die Aggressionen in unserem Bruderland Syrien, in dem es keine Waffen und keinen Widerstand gibt, weiter? Der Vorwand, den das zionistische Regime im Libanon trotz Waffen und Widerstand benutzt, existiert in Syrien nicht, dennoch dauern die Besatzung und die Aggression an.“

Al-Hajj Hassan fügte hinzu: „Was wir sagen, ist, dass wenn der Feind sich zurückzieht, die Aggression stoppt, die Gefangenen zurückgegeben werden und der Wiederaufbau beginnt, der Libanon seine Sicherheits- und nationale Verteidigungsstrategie diskutieren muss, und auf dieser Grundlage kann jede Angelegenheit von den Libanesen vereinbart werden.“

Er stellte die Frage, wie der Libanon in Zukunft verteidigt werden könne, wenn das zionistische Regime nun dem Libanon die Bedingungen Syriens auferlegen wolle? Netanjahu dringt in syrisches Territorium ein und sagt, er wolle dort bleiben.

Das hochrangige Hisbollah-Mitglied verwies auf die Verhandlungen zwischen dem zionistischen Regime und Syrien im vergangenen Jahr und fragte: „Seit einem Jahr laufen Verhandlungen zwischen Syrien und Israel, und es gab Treffen auf Ministerebene – wohin führten diese Verhandlungen? Netanjahu sagte in den letzten zwei Tagen, er habe es mit einem Sicherheitsabkommen mit Syrien nicht eilig und wolle eine Pufferzone schaffen und auf dem Berg Scheich bleiben.“

Der libanesische Außenminister Youssef Reji hatte zuvor in einem Interview mit Al Jazeera behauptet, dass die Waffen der Hisbollah bei der Unterstützung von Gaza und der Verteidigung des Landes ihre Wirkungslosigkeit bewiesen hätten. Er fügte hinzu, dass die libanesische Regierung mit der Hisbollah verhandele, um sie zur Übergabe ihrer Waffen zu überreden, die Partei dies jedoch ablehne.