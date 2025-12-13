Putin: Übermitteln Sie dem Obersten Führer meine herzlichen Grüße / Betonung der Unterstützung für den Iran

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik trafen sich die Präsidenten des Iran und Russlands, Massoud Pezeshkian und Wladimir Putin, am Rande des Internationalen Forums für Frieden und Vertrauen in Aschgabat, der Hauptstadt Turkmenistans, und erörterten bilaterale Fragen.

Pezeshkian sagte bei dem Treffen mit Putin: „Wir schätzen die Unterstützung Russlands für den Iran auf der internationalen Bühne. Wir sind entschlossen, das umfassende strategische Partnerschaftsabkommen mit Russland umzusetzen.“

Der russische Präsident sagte seinerseits bei dem Treffen: „Übermitteln Sie dem Obersten Führer meine herzlichen Grüße.“

Putin fügte hinzu: „Die Beziehungen zwischen Iran und Russland entwickeln sich sehr positiv. Russland und Iran verhandeln über eine Zusammenarbeit in den Bereichen Gas und Strom. Russland und Iran arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen, darunter das Kernkraftwerk Buschehr und die Entwicklung von Infrastruktur, einschließlich des Nord-Süd-Korridors.“

Er stellte klar: „Das Handelsvolumen zwischen Iran und Russland stieg im vergangenen Jahr um 13 Prozent und in diesem Jahr um weitere 8 Prozent.“

Putin sagte auch: „Moskau arbeitet bei den Vereinten Nationen eng mit Teheran in Bezug auf das iranische Atomprogramm zusammen.“