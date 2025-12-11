Pezeshkian und Putin treffen sich in Turkmenistan

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Nachrichtenagentur Sputnik auf ihrem Telegram-Kanal über ein Treffen der Präsidenten des Iran und Russlands in Turkmenistan.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur wird der russische Präsident Wladimir Putin am 11. und 12. Dezember nach Aschgabat reisen, um an einem Gipfel anlässlich des Internationalen Jahres des Friedens und des Vertrauens, des Internationalen Tages der Neutralität und des 30. Jahrestages der ständigen Neutralität Turkmenistans teilzunehmen.

Das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian ist ebenfalls in Aschgabat geplant.