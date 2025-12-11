  1. Home
Selenskyj: Wir finalisieren ein 20-Punkte-Dokument über das Ende des Krieges

11 Dezember 2025 - 12:53
News ID: 1760466
Source: ABNA
Der ukrainische Präsident erklärte: „Wir finalisieren ein 20-Punkte-Dokument über die Variablen für das Ende des Krieges.“

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Jazeera, kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute, am Mittwoch, an: „Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine über den Plan für Frieden, Wiederaufbau und wirtschaftliche Entwicklung nach dem Krieg finden heute statt.“

Der ukrainische Präsident fuhr fort: „Wir finalisieren 20 Punkte eines grundlegenden Dokuments, das die Variablen für das Ende des Krieges definieren kann. Wir erwarten, dieses Dokument in Kürze nach gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Team von Präsident Trump und unseren europäischen Partnern an die Vereinigten Staaten zu übergeben.“

Wolodymyr Selenskyj fügte hinzu: „Diese Woche könnte gute Nachrichten für uns alle bringen und das Blutvergießen beenden.“

