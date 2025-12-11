Selenskyj: Wir finalisieren ein 20-Punkte-Dokument über das Ende des Krieges

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Jazeera, kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute, am Mittwoch, an: „Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine über den Plan für Frieden, Wiederaufbau und wirtschaftliche Entwicklung nach dem Krieg finden heute statt.“

Der ukrainische Präsident fuhr fort: „Wir finalisieren 20 Punkte eines grundlegenden Dokuments, das die Variablen für das Ende des Krieges definieren kann. Wir erwarten, dieses Dokument in Kürze nach gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Team von Präsident Trump und unseren europäischen Partnern an die Vereinigten Staaten zu übergeben.“

Wolodymyr Selenskyj fügte hinzu: „Diese Woche könnte gute Nachrichten für uns alle bringen und das Blutvergießen beenden.“