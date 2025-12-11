Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Russia Today, betonte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro in einer Ansprache an seine Anhänger in Caracas, dass das Land bereit sei, der nordamerikanischen „Impe­rie“ notfalls die Zähne auszuschlagen.

Er fügte hinzu, dass die regierende Partei in Venezuela die einzige Kraft sei, die Frieden und Stabilität im Land garantieren könne.

Diese Äußerungen Maduros erfolgten zeitgleich mit der illegalen Aktion der USA zur Beschlagnahmung eines Öltankers nahe der Küste Venezuelas.

In einer weiteren Rede sagte Maduro: „Die aktuelle Phase ist keine Phase des Zögerns und der Angst, sondern eine Zeit des Mutes und des Kampfes.“ Er betonte auch die Rolle der Dorfbewohner und der Volksbewegung bei der Bewältigung externen Drucks und sagte, dass sie zu den Waffen greifen würden, um das Land gegen jede aggressive „Impe­rie“ zu verteidigen.