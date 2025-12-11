Kuba: Die US-Aktion ist Piraterie gegen Venezuela

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Mayadeen, betonte der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez: „Wir verurteilen den abscheulichen Akt der Piraterie und der Beschlagnahmung des Schiffes, das venezolanisches Öl geladen hatte.“

Er fügte hinzu: „Die eskalierenden Maßnahmen der US-Regierung gegen Venezuela sind zu verurteilen. Die amerikanische Piraterie verstößt gegen die Regeln des freien Handels und der freien Bewegung von Schiffen und stellt eine klare Verletzung des Völkerrechts dar.“

Das Außenministerium Venezuelas verurteilte ebenfalls die jüngste Aktion der USA zur Beschlagnahmung eines Öltankers in den Gewässern der Karibik und bezeichnete sie als Piraterie.

Das Ministerium forderte die internationale Gemeinschaft auf, dieses Verhalten der Vereinigten Staaten als Druckmittel abzulehnen.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Mittwochabend berichtet, dass US-Streitkräfte einen Öltanker unter dem Vorwand, er unterliege Sanktionen, beschlagnahmt hätten.