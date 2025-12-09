Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik stimmte das Parlament des zionistischen Regimes in einer Vorprüfung der Verlängerung der Genehmigung für die Armee und den Shabak-Dienst zu, Kameras zu hacken; eine Maßnahme, die zur Spionage gegen arabische Länder führt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Thema der Spionage des zionistischen Regimes gegen verschiedene Länder hitzig diskutiert wird. Kürzlich warnten auch Google und Apple vor israelischer Malware-Spionage auf den Telefonen von Bürgern verschiedener Länder, insbesondere Ägyptens und Saudi-Arabiens.

Dem Bericht zufolge glauben Analysten, dass die Maßnahme des Parlaments des zionistischen Regimes tatsächlich die Legalisierung der Spionage gegen arabische Länder und Palästinenser unter Sicherheitsvorwänden darstellt.

Es wird auch berichtet, dass die Armee und der Shabak-Dienst des zionistischen Regimes Informationen aus Kamerasystemen sammeln können, indem sie in diese eindringen, und ohne jegliche Aufsicht weitreichenden Zugriff haben werden.

Palästinensische Menschenrechtsorganisationen haben diese Maßnahme auch als einen Schritt in Richtung der Spionage gegen Palästinenser im Gazastreifen oder im Westjordanland bezeichnet.