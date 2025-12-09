Baghais Bericht über Araghchis Konsultationen in Aserbaidschan

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) – Abna – schrieb Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, in einer Nachricht im X-Netzwerk über die Konsultationen des Außenministers Seyed Abbas Araghchi mit hochrangigen Beamten der Republik Aserbaidschan: „Außenminister Araghchi traf heute Morgen im Rahmen seiner ersten offiziellen bilateralen Reise in die Republik Aserbaidschan in Baku ein, wo er vom zuständigen regionalen Generaldirektor und dem Botschafter der Republik Aserbaidschan in Teheran empfangen wurde. Im Laufe des Tages führte er sehr gute und nützliche Gespräche mit dem Präsidenten, dem Außenminister, dem Parlamentspräsidenten und dem stellvertretenden Premierminister dieses Landes.“

Er fügte hinzu: Der Besuch der Staatlichen Universität Baku und die Teilnahme an der Versammlung der Professoren und Studenten dieser Universität sowie die Enthüllung der aserbaidschanischen Übersetzung des Buches „Die Macht der Verhandlungen“ beendeten diese kurze, aber fruchtbare eintägige Reise.

Baghai betonte: Iran und die Republik Aserbaidschan sind entschlossen, alle Kapazitäten zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen und zur Stärkung der Zusammenarbeit in multilateralen Arrangements zu nutzen, um den regionalen Frieden und die Stabilität zu wahren.