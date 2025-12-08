Gesundheitsministerium von Gaza: Die Tiefe der humanitären Katastrophe in Gaza verschärft sich durch Medikamentenmangel

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab veröffentlichte das Gesundheitsministerium von Gaza eine Erklärung, in der es auf den Mangel an Medikamenten und medizinischen Notwendigkeiten in Gaza hinwies und betonte, dass 52% der Liste der essentiellen Medikamente, 71% der Liste des medizinischen Verbrauchsmaterials und 70% des Laborverbrauchsmaterials in Gaza völlig fehlen.

Der Erklärung zufolge nimmt die Krise in Gaza dadurch mit dem steigenden Bedarf an therapeutischen Eingriffen für Verwundete und Kranke eine steigende Tendenz an.

Der Bericht verdeutlicht, dass die primäre Gesundheitsversorgung, Chirurgie, Operationen, Intensivpflege, Onkologie und Blutkrankheiten zu den Diensten gehören, die unter einem akuten Mangel auf der Medikamentenliste leiden. Die Abteilungen für orthopädische Chirurgie, Niere und Dialyse, Augenheilkunde, allgemeine Chirurgie, Operationssäle und Intensivpflege stehen ebenfalls vor katastrophalen Herausforderungen angesichts des Mangels an medizinischem Verbrauchsmaterial.

Das Gesundheitsministerium von Gaza forderte in dieser Erklärung eine sofortige Verstärkung der medizinischen Hilfe, um das medizinische Personal in den spezialisierten Abteilungen zu stärken.