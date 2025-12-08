Araghchi: Wir hören nicht auf das Diktat der USA; Verhandlungen nur auf der Grundlage nuklearer Rechte

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Seyed Abbas Araghchi, der stellvertretende Außenminister, in einem Interview mit dem japanischen Medium Kyodo auf die Frage, ob die Verhandlungen zwischen Iran und den USA wieder aufgenommen würden: „Derzeit sind wir nicht davon überzeugt, dass sie zu ernsthaften und echten Verhandlungen bereit sind; sie wollen diktieren, und ich bin nicht derjenige, der auf das Diktat anderer hört.“

„Die Realität ist, wie Sie erwähnt haben, dass unsere Nuklearanlagen während des 12-tägigen Krieges bombardiert, zerstört und ernsthaft beschädigt wurden. Dies ist eindeutig eine große Verletzung des Völkerrechts und vielleicht die größte Verletzung des Völkerrechts, da eine friedliche Nuklearanlage unter Aufsicht der Agentur bombardiert wurde. Dies hat ernsthafte Risiken und Herausforderungen geschaffen: das Risiko von Strahlung, nicht explodierte Munition in der Anlage, und wie Sie wissen, dauern die Bedrohungen an. Jetzt stehen wir auch vor Sicherheitsbedrohungen und Sicherheitsbedenken.“

„Leider gibt es keinen Präzedenzfall für die Bombardierung einer friedlichen Nuklearanlage. Daher gibt es kein Protokoll oder keine Richtlinie für die Inspektion solcher Anlagen. Das war meine Frage an den Generaldirektor der Agentur: Gibt es eine Methode oder ein Protokoll zur Inspektion einer solchen Anlage? Sie sagten: Nein, weil es keinen Präzedenzfall gibt. Dies ist das erste Mal, dass eine friedliche Nuklearanlage unter Aufsicht bombardiert wurde. Daher können wir die Inspektionen nicht wieder aufnehmen, es sei denn, wir einigen uns auf eine Methode zur Inspektion der bombardierten Anlage. Wir haben Verhandlungen mit der Agentur aufgenommen, um diese Einigung zu erzielen, und in Kairo wurde ein Rahmen für die Zusammenarbeit zur Lösung dieses Problems erreicht.“

„Es ist wichtig, dass die Agentur zugestimmt hat, dass wir einen neuen Rahmen für die Zusammenarbeit benötigen. Aber leider, nach der Einigung in Kairo, strebten die drei europäischen Länder und die USA im Sicherheitsrat den Snapback-Mechanismus an, was illegal war, und wir glauben nicht, dass sie das Recht hatten, diesen Mechanismus zu aktivieren.“