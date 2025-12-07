Geheimes Treffen zwischen Netanjahu und einer britischen Persönlichkeit in Tel Aviv

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Quds, berichteten hebräischsprachige Quellen, dass ein geheimes Treffen zwischen dem Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, und dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair in Tel Aviv stattgefunden habe.

Diesem Bericht zufolge fand das Treffen mit dem Ziel statt, ein Abkommen zwischen arabischen Ländern und Netanjahu über die Beteiligung der Palästinensischen Autonomiebehörde am Verwaltungsprozess bestimmter Gebiete innerhalb des Gazastreifens zu erörtern.

Diese Quellen fügten hinzu, dass der besagte Plan sich in einer Testphase befinde und eine Reihe von Reformen innerhalb der Palästinensischen Autonomiebehörde gemäß den Forderungen Tel Avivs vorgenommen werden müsse.

Dies geschah, obwohl sich das zionistische Regime in der ersten Phase des Gaza-Waffenstillstandsabkommens nicht an die Bestimmungen dieses Abkommens hielt und seine Angriffe auf diesen Küstenstreifen nicht einstellte.