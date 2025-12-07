Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TASS, reagierte der russische Präsidialpalast auf die Veröffentlichung der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der USA und die Streichung Russlands von der Liste der direkten Bedrohungen für Amerika.

Laut der Nachrichtenagentur TASS erklärte der Kreml, dass die Entfernung Russlands von der Liste der direkten Bedrohungen in der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA eine positive Entwicklung sei.

Sputnik berichtete ebenfalls, dass der Name Russlands im neuen Dokument zur Nationalen Sicherheitsstrategie der USA, das letzten Donnerstag enthüllt wurde, nicht einmal als potenzielle Bedrohung für die amerikanischen Interessen erwähnt wird.

Dieses Dokument fordert außerdem das Ende der NATO und beleuchtet im Europa gewidmeten Abschnitt die Meinungsverschiedenheiten über den Krieg in der Ukraine, wobei europäischen Beamten unrealistische Erwartungen diesbezüglich vorgeworfen werden.

Phillips O'Brien, Professor für Strategische Studien an der Universität St. Andrews in Schottland, sagte: „Dieses Dokument scheint eine Zusammenfassung der russischen Position zu sein, da es die europäischen Länder auffordert, die Zusammenarbeit mit Russland wieder aufzunehmen, und die Vereinigten Staaten als ein Instrument zur Erreichung dieses Ziels darstellt.“

Nathalie Tocci, Direktorin des Instituts für Internationale Beziehungen in Rom und ehemalige diplomatische Beraterin der Europäischen Union, erklärte ebenfalls, dass das Dokument eine relativ kohärente Vision einer Welt biete, die von drei Großmächten – den Vereinigten Staaten, China und Russland – dominiert werde, wobei jede von ihnen Bereiche der Zusammenarbeit und Einflusszonen habe.

Sie fügte hinzu: „Es ist absolut klar, dass die US-Regierung Europa entweder als Ziel für ihre eigene koloniale Herrschaft oder für die Russlands ansieht.“