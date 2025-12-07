Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Zeremonie im Kennedy Center: „Wir werden an Land die gleiche Operation starten, die wir gegen den Drogenhandel auf See begonnen haben.“

Er fügte hinzu: „Wir wissen alles über sie. Wir wissen, wo sie leben.“

Trump behauptete, dass der Umfang des Drogenschmuggels in die USA auf dem Seeweg um 94 Prozent zurückgegangen sei, und fuhr fort: „Ich möchte auch die verbleibenden sechs Prozent finden.“

Die USA haben unter dem Vorwand der Bekämpfung des Drogenhandels mehrere Angriffe in der Karibik durchgeführt und drohen Venezuela.

Seit letztem September haben US-Streitkräfte mindestens 20 Boote in der Region versenkt und 80 Menschenleben gefordert.