Reaktion des venezolanischen Verteidigungsministers auf Trumps Drohungen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Nashra, betonte der venezolanische Verteidigungsminister in seiner heutigen Rede: „Wir werden unser Land jederzeit und überall verteidigen, um seine Souveränität und Einheit zu schützen.“

Er fügte hinzu: „Die Militärdoktrin Venezuelas wird niemals ausländische Diktate oder Bedrohungen gegen die Würde des Landes akzeptieren. Die Militärangehörigen stehen geschlossen hinter den politischen Führern des Landes.“

Letzte Nacht erklärte auch Nicolás Maduro, der Präsident Venezuelas: „Venezuela ist nicht allein, und keine imperialistische Macht wird in der Lage sein, unsere Stimme zum Schweigen zu bringen.“

Maduro sagte weiter: „Es ist großartig, die Einheit der Nationen der Welt bei der Unterstützung des Volkes von Venezuela während des Welttages der Solidarität mit uns gegen die US-Aggression zu sehen.“

Diese Aussagen erfolgen Stunden, nachdem Dutzende Amerikaner am Samstagabend vor dem Weißen Haus protestiert hatten, um die Möglichkeit einer militärischen Intervention der USA in Venezuela zu verurteilen.

Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, sagte in seiner jüngsten Äußerung zu einem angeblichen Angriff auf Drogenkartelle in Venezuela: „Wir werden bald einen Bodenangriff gegen den Drogenhandel starten.“