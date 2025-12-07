Jemen verursacht 100 Millionen Dollar Schaden an berühmtem US-Flugzeugträger

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Mayadeen, berichteten zionistische Medien unter Berufung auf die US Navy, dass der Flugzeugträger „Harry S. Truman“ während seiner achtmonatigen Mission finanzielle Verluste in Höhe von 100 Millionen Dollar erlitten habe.

Dem Bericht zufolge gilt die „Truman“ als einer der wichtigsten und bekanntesten amerikanischen Flugzeugträger, der seit 1998 in Betrieb ist.

Dieser Flugzeugträger nahm an den US-Angriffen gegen den Jemen im Jahr 2024 teil und wurde im Roten Meer wiederholt von Raketen der jemenitischen Streitkräfte getroffen.

Zuvor hatte bereits das US-Magazin „National Interest“ berichtet, dass der amerikanische Flugzeugträger „Truman“ in naher Zukunft nicht zu weiteren Missionen entsandt werde.

In dem Bericht hieß es: „Der Prozess der Wiederbetankung und der umfassenden Reparatur dieses Flugzeugträgers, der mehrere Jahre dauern wird, soll beginnen.“

Das Magazin betonte, dass die „Truman“, die zur Bekämpfung der Jemeniten entsandt worden war, erheblichen Schaden erlitten habe und in die Phase umfangreicher Reparaturen eintrete.