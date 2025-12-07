Jalili: Die nukleare Macht Irans wird von der Universität bestimmt, nicht von Amerika

Laut einem Bericht des ABNA-Korrespondenten sprach Said Jalili am Sonntagnachmittag bei der Gedenkfeier zum Tag des Studenten, die in Imamzadeh Abdullah (AS) in Shahr-e Rey stattfand, über das Ereignis vom 16. Azar (7. Dezember) und sagte: „Die Studenten waren an diesem Tag nicht nur nicht gleichgültig, sondern sahen auch eine glänzende Zukunft und hohe Horizonte voraus.“

Jalili erinnerte: „Diese gesegnete und freiheitsliebende Bewegung war in den tiefen Überzeugungen des Volkes verwurzelt und zeigt auch nach mehr als sieben Jahrzehnten immer noch ihre Wirkung.“

Der Vertreter des Obersten Führers ging weiter auf die Bedingungen des Jahres 1332 (1953) ein und sagte: „Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die Machtverhältnisse in der Welt verändert, und der Westen, berauscht vom Sieg im Krieg, betrachtete sich als absoluter Herrscher der Welt.“

Er verwies auch auf die Gleichzeitigkeit dieser Zeit mit den Entwicklungen in Palästina und sagte: „Das zionistische Regime versuchte in denselben Jahren, die Palästinenser aus ihrem Land zu vertreiben.“

Jalili betonte auch in Bezug auf die nuklearen Angelegenheiten des Landes: „Die nukleare Macht Irans wird von den Universitäten und wissenschaftlichen Zentren des Landes bestimmt, und Amerika spielt keine Rolle in unseren Entscheidungen.“

Diese Rede, die in Anwesenheit von Studenten und den hochverehrten Familien der Märtyrer stattfand, erinnerte erneut an die wichtige Rolle der Universität und der Studenten in sozialen Bewegungen und der nationalen Unabhängigkeit.