Fünf Palästinenser sterben in Khan Younis nach zionistischen Angriffen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtete das Kuwait Specialized Hospital in Gaza, dass $5$ Menschen, darunter zwei Kinder, bei der Bombardierung der Flüchtlingszelte im Gebiet Al-Mawasi, Khan Younis, durch zionistische Drohnen getötet wurden.

Der Al Jazeera-Korrespondent sagte, dass Drohnen des zionistischen Regimes $4$ Luftangriffe im Westen der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens durchgeführt hätten, wobei eine Reihe von Palästinensern verletzt wurde.

Auch gestern Abend eröffneten zionistische Panzer und Quadrocopter-Drohnen das Feuer auf palästinensische Stellungen nahe der Shujaiya-Kreuzung im Osten der Stadt Gaza. Artilleriebeschuss auf die östlichen Gebiete der Stadt Gaza war eine weitere Aggression der Zionisten in der vergangenen Nacht.

Hubschrauber des zionistischen Besatzungsregimes eröffneten gestern Abend ebenfalls das Feuer auf die östlichen Gebiete der Stadt Gaza. Auch Militärfahrzeuge der israelischen Armee schossen in Richtung Norden der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Israelische Militärkräfte setzten auch die Spreng- und Zerstörungsoperationen von Gebäuden im Osten der Stadt Gaza fort.

Die Medienagentur des zionistischen Regimes behauptete gestern Abend, dass bei einem Feuerwechsel zwischen Widerstandskräften und zionistischen Elementen in Rafah $4$ israelische Soldaten der Golani-Brigade und der Gaza-Division verletzt wurden, wobei die Verletzungen eines von ihnen schwer waren.

Die Armee des zionistischen Regimes erklärte, dass die Verletzungen der zionistischen Soldaten in der Golani-Brigade und der Gaza-Division bei einer Konfrontation mit bewaffneten Personen, die aus einem Tunnel im Osten Rafahs gekommen waren, aufgetreten seien.

Das israelische Armeeradio behauptete unter Berufung auf eine Quelle, dass zionistische Soldaten zwei Widerstandskämpfer getötet hätten und die dritte Person nach Anbringen einer Bombe an einem gepanzerten Fahrzeug in den Tunnel zurückgekehrt sei.