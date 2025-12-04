Volksfront: Angriff auf Flüchtlingszelte in Khan Younis ist Völkermord

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum, bezeichnete die PFLP in einer Erklärung den Angriff der zionistischen Armee auf die Flüchtlingszelte im Gebiet Al-Mawasi in Khan Younis im Süden des Gazastreifens als einen „feigen Angriff“, der zu einem Großbrand und dem Tod einer Reihe von Zivilisten, darunter Kindern, geführt habe.

Die Bewegung betonte, dass diese Tat ein offenes Verbrechen des Völkermords und des faschistischen Staatsterrorismus darstellt, das alle internationalen Gesetze mit Füßen tritt.

Die Volksfront fügte hinzu, dass dieser Angriff die Beharrlichkeit des Besatzungsregimes bei der Verletzung der Waffenstillstandsvereinbarung und einen bewussten Versuch darstelle, die Situation in Gaza erneut eskalieren zu lassen.

Die Bewegung erklärte ferner, dass die Unterstützung und die Übereinstimmung der USA mit dieser Politik die Regierung in Washington zu einem direkten Partner bei diesen Verbrechen mache.

Abschließend forderte die PFLP die Vermittler und die Garantiestaaten der Vereinbarung auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um diesen gefährlichen Prozess zu stoppen und verbindliche Mechanismen zur Eindämmung der Aggression des zionistischen Regimes zu erlassen.

Hilfsorganisation Gaza: Der Angriff auf Khan Younis erfolgte in einer Sicherheitszone

Andererseits erklärte die Hilfs- und Rettungsorganisation Gaza als Reaktion auf den neuen Angriff der Zionisten auf die Flüchtlingszelte in Khan Younis, dass die Opfer des Angriffs in Al-Mawasi, Khan Younis, in der sogenannten „Sicherheitszone“ getroffen wurden.

Mahmoud Bassal, Sprecher der Hilfs- und Rettungsorganisation Gaza, erklärte, dass die Menschen, die in der vergangenen Nacht bei dem Angriff der Armee des zionistischen Regimes auf das Gebiet Al-Mawasi in Khan Younis im Süden des Gazastreifens getötet wurden, sich nicht in einem Konfliktgebiet befanden, sondern in einem temporären Umsiedlungslager, das die Zionisten für sicher erklärt hatten.

Er stellte klar: „Wie viele weitere Verbrechen müssen geschehen, damit alle verstehen, dass das, was in Gaza passiert, keine einmalige Reaktion ist, sondern ein geplanter Angriff und eine direkte Tötung von Zivilisten?“

Bassal betonte, dass dieses Ereignis kein Einzelfall sei, sondern ein neues Kapitel einer anhaltenden humanitären Katastrophe darstelle, die täglich größere Ausmaße annehme. Das Kuwait Specialized Hospital in Gaza berichtete, dass fünf Menschen, darunter zwei Kinder, bei der nächtlichen Bombardierung der Flüchtlingszelte in Al-Mawasi, Khan Younis, durch zionistische Drohnen getötet wurden.

Der Al Jazeera-Korrespondent sagte, dass Drohnen des zionistischen Regimes vier Luftangriffe im Westen der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens durchgeführt hätten, wobei eine Reihe von Palästinensern verletzt wurde.