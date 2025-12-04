Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf The Telegraph, erklärte die IIFL Academy in einem Bericht, dass eine große Anzahl von Briten infolge der Entwicklungen in Gaza zum Islam übergetreten sei.

Die zionistische Zeitung Ma'ariv bezeichnete dieses Phänomen unter Berufung auf diesen Bericht als „schreckliche Information“.

Die zionistische Website i24 schreibt dazu, dass ein neuer britischer Bericht von einem signifikanten Anstieg der Zahl der Bürger, die zum Islam konvertieren, berichte. Dem Bericht zufolge sei dieser Anstieg auf die Eskalation globaler Kriege und Konflikte, insbesondere die Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza, zurückzuführen.

Nach Angaben der Zeitung The Telegraph fanden Forscher des Instituts „Impact of Faith on Life“ (IIFL) heraus, dass globale Konflikte das häufigste Motiv für die Konversion von Briten zum Islam sind.

Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage, an der $2.774$ Personen teilnahmen, die ihre religiösen Überzeugungen geändert hatten, gaben $20\%$ der zum Islam Konvertierten an, dass internationale Kriege der wichtigste Faktor für ihre Entscheidung gewesen seien. Der Bericht erklärt, dass die meisten Konvertiten, insbesondere junge Menschen, das Gefühl haben, dass sich die Welt auf größere Ungerechtigkeit zubewegt, und ein wachsendes Misstrauen gegenüber den Medien sie zum Islam treibt, da der Islam eine Religion ist, die auf Ethik und Gerechtigkeit basiert.