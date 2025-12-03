Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al Jazeera, erklärte „Mark Rutte“, Generalsekretär der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO), heute, Mittwoch, in einer Rede: „Während die Verhandlungen andauern, können wir unsere Verpflichtung gegenüber der Ukraine nicht aufgeben. Eine Friedensvereinbarung zwischen Russland und der Ukraine ist nicht einfach zu erzielen und erfordert viel Arbeit.“

Der Generalsekretär der Organisation des Nordatlantikvertrags fuhr fort: „Wir koordinieren uns mit dem Weißen Haus und allen Parteien bezüglich eines Friedensplans zur Lösung der Ukraine-Krise. Jede endgültige Lösung muss einen unabhängigen ukrainischen Staat und Sicherheitsgarantien gewährleisten, um eine weitere russische Invasion zu verhindern. Russland gibt 40 Prozent seines Budgets für den Krieg gegen die Ukraine aus.“

„Mark Rutte“ sagte: „Wir haben keine offizielle Position zum Umgang mit den eingefrorenen russischen Vermögenswerten; dies liegt bei der Europäischen Union.“

Anschließend behauptete er: „China arbeitet eng mit Russland zusammen und versorgt Moskau mit den notwendigen Waffen im Krieg gegen die Ukraine! Wir haben Bedenken hinsichtlich der wachsenden gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Russland und China. China könnte innerhalb weniger Jahre tausend nukleare Sprengköpfe erreichen.“