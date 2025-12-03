Israelische Soldaten schießen auf syrische Häuser in Quneitra

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Mayadeen, berichteten syrische Quellen von neuen Bewegungen des zionistischen Regimes im Süden Syriens.

Lokale syrische Quellen erklärten, dass eine Patrouille der Armee des zionistischen Regimes das Feuer auf zivile Häuser im Dorf Abu Qubeis am Stadtrand von Quneitra eröffnet habe.

Der Korrespondent von Al-Ikhbariya berichtete ebenfalls, dass eine aus zwei Militärfahrzeugen bestehende Besatzungspatrouille in das Dorf Umm Al-Azaam am Stadtrand von Quneitra eingedrungen sei.

Bereits gestern berichteten syrische Quellen: Sieben Militärfahrzeuge und Truppentransporter der Armee des zionistischen Regimes drangen in die Stadt Bir Ajam und das Dorf Ruwaihina im zentralen Umland von Quneitra ein.

Diese Quellen gaben an, dass eine Gruppe israelischer Soldaten nördlich des Qudana-Staudamms nahe Ain Ziwan im südlichen Umland von Quneitra patrouillierte.

Es ist anzumerken, dass das zionistische Regime seit dem Sturz des früheren syrischen Regimes weitreichende Angriffe auf Syrien verübt hat und vor kurzem auch Gebiete von Damaskus unter dem Vorwand des Schutzes der Drusen bombardiert hat.

Seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad hat die Armee dieses Regimes die Pufferlinie zwischen den besetzten Golanhöhen und Syrien überschritten und die Besetzung der an die Golanhöhen angrenzenden Gebiete in den Provinzen Daraa und Quneitra fortgesetzt.