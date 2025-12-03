Libanons Premierminister: Wir streben keine Friedensgespräche mit Israel an

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Jazeera, betonte der libanesische Premierminister, dass das Land keine Friedensgespräche mit dem zionistischen Regime anstrebe und jede Normalisierung der Beziehungen zu diesem Regime weiterhin an den allgemeinen Friedensprozess gebunden sei.

„Nawaf Salam“ fügte in einem Interview mit dem Sender Al Jazeera hinzu: „Wir haben Botschaften von Israel über die Möglichkeit einer Eskalation der Spannungen erhalten, aber es wurde kein spezifischer Zeitrahmen genannt. Die Einschätzung der Gesandten, die Beirut besucht haben, ist, dass die Lage gefährlich und instabil ist.“

Der libanesische Premierminister wiederholte seine Behauptung über die Notwendigkeit der Entwaffnung der Hisbollah und sagte: „Wir werden keine Abenteuer zulassen, die uns in einen neuen Krieg führen könnten.“

Diese Äußerungen von Nawaf Salam kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das zionistische Regime täglich den Südlibanon angreift und weiterhin den Waffenstillstand verletzt. Diese Angriffe dauern an, während die libanesische Regierung mit amerikanischer Unterstützung versucht, den Widerstand zu entwaffnen.

Er erwähnte auch die Wahl von „Simon Karam“, dem ehemaligen libanesischen Botschafter in Washington, als Vertreter des Landes im Waffenstillstands-Überwachungsausschuss und erklärte: „Die Maßnahme, einen ehemaligen libanesischen Diplomaten in diesen Ausschuss aufzunehmen, ist politisch korrekt und wird national unterstützt. Netanjahu hat in seiner Beschreibung unserer Maßnahme zur Aufnahme eines ehemaligen libanesischen Diplomaten in den Ausschuss übertrieben.“