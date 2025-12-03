Revolutionsführer: Die Frau ist keine Arbeitskraft im Haus, sie ist eine Managerin

Laut der Nachrichtenagentur Abna bezeichnete der Oberste Führer der Islamischen Revolution heute Morgen bei einem Treffen mit Tausenden von Frauen und Mädchen aus verschiedenen Regionen des Landes Hazrat Fatima Zahra (Friede sei mit ihr) als eine himmlische Person, die in allen Bereichen mit den erhabensten Eigenschaften geschmückt ist. Indem er die Sichtweise des Islam auf die Würde und die Rechte der Frauen in der Familie und der Gesellschaft erläuterte, beschrieb er die Soll- und Nicht-Soll-Verhaltensweisen von Männern gegenüber ihren Ehefrauen und Frauen in verschiedenen Bereichen.

Ayatollah Khamenei erwähnte die grenzenlosen Vorzüge der Dame beider Welten in den Bereichen „Gottesdienst und Demut, Selbstlosigkeit und Vergebung für die Menschen, Ausdauer in Schwierigkeiten und Unglücken, mutige Verteidigung des Rechts der Unterdrückten, Aufklärung und Erklärung der Wahrheiten, politisches Verständnis und Handeln, 'Haushaltsführung, Eheführung und Kindererziehung', Teilnahme an wichtigen Ereignissen der frühen Islamgeschichte“ und anderen Bereichen und sagte: „Die iranische Frau nimmt Alhamdulillah ein Vorbild und eine Lehre von einer solchen Sonne, die laut Aussage des Propheten (s.) die Herrin aller Frauen der Welt in allen Epochen der Geschichte ist, und bewegt sich in Richtung ihrer Ziele.“

Er nannte den Status der Frauen im Islam sehr hoch und erhaben und fügte hinzu: „Die Ausdrücke des Korans über die Identität und Persönlichkeit der Frau sind die erhabensten und fortschrittlichsten Ausdrücke.“

Der Revolutionsführer bezog sich auf die Verse des Heiligen Korans über „die gleiche Rolle von Frauen und Männern im Leben und in der Geschichte der Menschheit und die gleiche Wachstumsmöglichkeit für Frauen und Männer, um geistige Vollkommenheit und die höchsten Ränge zu erreichen“ und sagte: „All diese Punkte stehen im Widerspruch zu den Missverständnissen derjenigen, die eine Religion haben, aber die Religion nicht kennen, und derjenigen, die die Religion grundsätzlich nicht akzeptieren.“

Er betonte, indem er die Logik des Korans bezüglich der Rechte der Frauen in der Gesellschaft erläuterte: „Im Islam hat die Frau in sozialen Aktivitäten, Arbeit, politischen Aktivitäten, beim Zugang zu den meisten Regierungspositionen und in anderen Bereichen gleiche Rechte wie der Mann, und in spirituellem Verhalten sowie in individuellen und allgemeinen Anstrengungen und Bewegungen stehen ihr die Wege des Fortschritts offen.“

Die Eindämmung der endlosen und zerstörerischen sexuellen Anziehung in der westlichen Kultur wird absolut ignoriert

Ayatollah Khamenei wies darauf hin, dass die entartete westliche und kapitalistische Kultur vom Islam vollständig abgelehnt wird, und fügte hinzu: „Im Islam gibt es zur Wahrung der Würde der Frauen und zur Eindämmung sehr starker und gefährlicher sexueller Begierden Einschränkungen und Vorschriften in Bezug auf 'die Beziehung der Frau zum Mann, die Kleidung von Frau und Mann, den Hidschab der Frau und die Förderung der Ehe', die vollständig mit der Natur der Frau sowie dem Wohl und den wahren Bedürfnissen der Gesellschaft übereinstimmen; während die Eindämmung der endlosen und zerstörerischen sexuellen Anziehung in der westlichen Kultur absolut ignoriert wird.“

Der Revolutionsführer nannte Mann und Frau im Islam zwei ausgeglichene Elemente mit vielen Gemeinsamkeiten und einigen Unterschieden, die sich aus dem Körper und der Natur ergeben. Er sagte: „Diese 'zwei sich ergänzenden Elemente' spielen eine Rolle bei der Verwaltung der menschlichen Gesellschaft, der Fortsetzung der Menschheit, dem Fortschritt der Zivilisation, der Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft und der Führung des Lebens.“

Er zählte die Familiengründung im Verlauf dieser lebenswichtigen Rolle zu den wichtigsten Aufgaben und fügte hinzu: „Im Gegensatz zur Vernachlässigung der Institution Familie in der falschen westlichen Kultur sieht der Islam für 'Frau, Mann und Kinder' als formgebende Elemente der Familie gegenseitige und spezifische Rechte vor.“

In einem anderen Teil seiner Rede, der den Rechten der Frauen gewidmet war, nannte der Revolutionsführer „Gerechtigkeit im sozialen und familiären Verhalten“ das erste Recht der Frauen und sagte, indem er die Pflicht der Regierung und der gesamten Gesellschaft zur Gewährleistung dieses Rechts betonte: „Die Wahrung von Sicherheit, Ehre und Würde“ gehört ebenfalls zu den Grundrechten der Frauen, und im Gegensatz zum westlichen Kapitalismus, der die Würde der Frauen mit Füßen tritt, betont der Islam die vollständige Achtung der Frauen.