Ein beispielloser Vorschlag des Sudan zur Gewährung einer strategischen Position an Russland

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Nashra schrieb die amerikanische Zeitung Wall Street Journal in einem Bericht, dass die Militärregierung des Sudan Russland den Bau seiner ersten Marinebasis in Afrika und die Schaffung einer beispiellosen strategischen Position mit Blick auf lebenswichtige Handelsrouten im Roten Meer angeboten hat.

Laut sudanesischen Beamten würde dieser Deal, falls er zustande kommt, einen strategischen Vorteil für Moskau darstellen, das seine Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent vertiefen möchte. Diese Entwicklung ist ein besorgniserregendes Ereignis für die USA, die die Kontrolle Russlands und Chinas über afrikanische Häfen verhindern wollen.

Der Bericht fügt hinzu, dass Moskau gemäß einem 25-jährigen Vorschlag, den die Militärregierung des Sudan im vergangenen Oktober russischen Beamten unterbreitet hat, das Recht hätte, bis zu 300 Soldaten zu stationieren und bis zu vier Kriegsschiffe – einschließlich nuklear angetriebener Schiffe – in Port Sudan oder einer anderen noch nicht festgelegten Einrichtung am Roten Meer anzulegen.

Darüber hinaus würde der Kreml interne Informationen über lukrative Mineralienkonzessionen im Sudan, dem drittgrößten Goldproduzenten Afrikas, erhalten. Auf diese Weise würde Moskau vom Gebiet von Port Sudan aus eine gute Position zur Überwachung des Schiffsverkehrs des Suezkanals erlangen, der als kürzester Weg zwischen Europa und Asien etwa 12 % des Welthandels abwickelt.

Laut der amerikanischen Zeitung gaben sudanesische Quellen an, dass Moskau im Austausch für die langfristige Nutzung des sudanesischen Territoriums durch russische Streitkräfte dem Sudan fortschrittliche russische Flugabwehrsysteme und andere Waffen zu Vorzugspreisen liefern muss, während sich der sudanesische Militärrat in einem Bürgerkrieg befindet.

Ein sudanesischer Militärbeamter sagte dem Wall Street Journal, dass der Sudan neue Waffenlieferungen benötige, aber ein Geschäft mit Russland Probleme mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union verursachen könnte.