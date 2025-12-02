Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna berichtete die europäische Website „Politico Europe“ unter Berufung auf zwei hochrangige europäische Diplomaten: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat sich gegen den Plan der Europäischen Union ausgesprochen, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung eines Wiederaufbaukredits für die Ukraine zu verwenden.

Dem Bericht zufolge teilten US-Beamte David O'Sullivan, dem EU-Sanktionsbeauftragten, im Sommer bei einem Treffen in Washington offen mit, dass ihr Plan darin bestehe, diese Vermögenswerte nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens an Russland zurückzugeben.

Politico Europe schrieb: Die Äußerungen der US-Beamten deuten auf die Ablehnung Washingtons hin, dass Europa eingefrorene russische Vermögenswerte zur direkten Unterstützung der Ukraine verwendet, sowie auf die Sorge der USA hinsichtlich der Auswirkungen dieser Ressourcen auf die Beziehungen zu Moskau.

Die Idee, in westlichen Ländern blockierte russische Vermögenswerte zur finanziellen Unterstützung der Ukraine zu nutzen, wurde von der Europäischen Union vorgeschlagen und umfasste einen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro zur Unterstützung Kiews in den nächsten zwei Jahren. Die Ablehnung der USA könnte die Umsetzung dieser europäischen Initiative vor ernsthafte Herausforderungen stellen.

Zuvor hatte der belgische Außenminister Maxime Prévot in einem Interview mit Politico erklärt, dass die Entscheidung der EU, Kiew einen Kredit mit beschlagnahmten russischen Vermögenswerten zu gewähren, die Bemühungen zur Beilegung des Ukraine-Konflikts untergraben könnte.

Die von den USA vermittelten Friedensgespräche zur Ukraine konnten die Differenzen zwischen den beiden Seiten bei der Festlegung der Grenzen bisher nicht lösen. Moskau und Washington werfen den europäischen Ländern vor, die Verhandlungen zu sabotieren.