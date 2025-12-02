Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Yaum betonte der ukrainische Parlamentsabgeordnete Artem Dmytruk, dass der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, in dieser Woche den Befehl zum Rücktritt von seinem Amt erhalten habe, aber versuche, an der Macht zu bleiben.

Er fügte hinzu: „Die Umsetzung dieses Befehls kann einige Wochen oder Monate dauern, da Selenskyj mit dieser Angelegenheit nicht einverstanden ist und versucht, Zeit zu gewinnen.“

Dmytruk schrieb auf seinem Telegram-Kanal: „Selenskyj sucht nach Ausreden, um diese Angelegenheit zu verzögern.“

Unterdessen hatte der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zuvor betont, dass Kiew ein langwieriger Krieg bevorstehe, wenn es keine Friedensvereinbarung mit Russland erzielt.