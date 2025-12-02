Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Financial Times weigerte sich die Europäische Zentralbank, eine Garantie für einen 140 Milliarden Euro schweren Kredit für die Ukraine zu leisten, der durch eingefrorene russische Vermögenswerte abgesichert werden sollte.

Die EZB kam nach Prüfung des Vorschlags der Europäischen Kommission zu dem Schluss, dass diese Maßnahme ihren gesetzlichen Befugnissen widerspricht.

Die Europäische Zentralbank erklärte, dass der Plan der Europäischen Kommission praktisch einer direkten Finanzierung von Regierungen gleichkomme und die EZB faktisch für die Begleichung der finanziellen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten verantwortlich würde; ein Vorgehen, das gemäß den Verträgen der Europäischen Union verboten ist und zu hoher Inflation und einem Vertrauensverlust in die EZB führen könnte.

Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, warnte, dass die Reaktion Moskaus im Falle der Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte durch EU-Länder für Kredite an die Ukraine „sehr hart und schmerzhaft“ sein werde.

Die Zeitschrift Politico Europe berichtete ebenfalls über die Ablehnung der USA, der Ukraine Kredite aus beschlagnahmten russischen Vermögenswerten zu gewähren.