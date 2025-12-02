USA ergreifen Maßnahmen zur Destabilisierung des Irak

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalouma erklärte eine Sicherheitsquelle in der Provinz Al-Anbar, dass der Prozess der Verlegung von IS-Elementen (Daesh) und ihren Familien aus dem Al-Hol-Lager in Syrien in das Al-Jadaa-Lager in der Provinz Ninive unter dem Druck der USA und in Absprache mit Elementen, die mit al-Dscholani in Verbindung stehen, wieder aufgenommen wurde.

Er fügte hinzu, dass die Regierung in Bagdad diesem Druck nicht nachgeben dürfe. Derzeit wurden 840 Personen aus dem Al-Hol-Lager verlegt, bei denen es sich mehrheitlich um Familien von IS-Führern handelt; Personen, deren Hände mit dem Blut irakischer Sicherheitskräfte befleckt sind.

Diese Quelle gab an, dass das Ziel der USA mit dieser Aktion darin bestehe, die Stabilität und Sicherheit des Irak zu untergraben. Unter diesen Personen befänden sich gefährliche Elemente, die gesucht würden und die im Irak wie eine tickende Zeitbombe wirkten.