Fortsetzung der Operationen irakischer Streitkräfte gegen IS-Überreste im Westen des Landes

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf WAA (Irakische Nachrichtenagentur) griffen irakische Streitkräfte bei einer erfolgreichen Aufklärungsoperation tief in der Anbar-Wüste eines der alten Verstecke der Terrorgruppe IS im Gebiet Al-Qaim an und beschlagnahmten dort eine Menge Waffen und Munition.

Die Direktion des irakischen Militärgeheimdienstes gab eine Erklärung heraus, in der es hieß: „Im Rahmen des vom Militärgeheimdienst festgelegten Ansatzes zur Durchführung von Aufklärungsoperationen konnte die Aufklärungs- und Sicherheitsabteilung der siebten Infanteriedivision eines der Verstecke der Terrorgruppe IS, das vor der Befreiung der Städte aus ihren Klauen genutzt wurde, in der Region Al-Qaim in Anbar angreifen und stürmen.“

In der Erklärung wurde festgestellt, dass in diesem Versteck große Mengen an verschlissener Munition und Waffen entdeckt und beschlagnahmt wurden, die an Ort und Stelle vom Pionierbataillon der Division zerstört wurden.