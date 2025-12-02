Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Yaum erklärte die Sprecherin der UN-Friedenstruppen im Südlibanon, bekannt als UNIFIL, dass diese Truppen im vergangenen Jahr keine militärischen Aktivitäten der Hisbollah oder sogenannte illegale Handlungen in ihren Operationsgebieten registriert haben.

Dies geschieht, während das zionistische Regime seine Luft- und Bodenangriffe gegen den Libanon unter dem Vorwand der militärischen Aktivitäten der Hisbollah fortsetzt. Während die Hisbollah die Bestimmungen des mit Tel Aviv unterzeichneten Waffenstillstandsabkommens einhält, führen die Zionisten unter verschiedenen Vorwänden Krieg gegen den Libanon.

Die Sprecherin der UNIFIL-Truppen fügte hinzu, dass die Vereinten Nationen den Prozess der Reduzierung der Truppenstärke im Libanon um 25 Prozent begonnen haben.

Sie erklärte, der Grund für diese Maßnahme sei die Kürzung des den Truppen zugewiesenen Budgets, und dieser Prozess werde voraussichtlich bis Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Es ist zu erwähnen, dass UNIFIL zuvor erklärt hatte, dass das zionistische Regime in den letzten 12 Monaten mehr als 10.000 Mal den Luft- und Landraum des Libanon verletzt hat.