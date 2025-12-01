Warnung des Weißen Hauses an Maduro, Venezuela zu verlassen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb die Zeitung Miami Herald in einem Bericht: „Die Vereinigten Staaten sind bereit, die Sicherheit des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Familie zu garantieren, falls er sofort zurücktritt.“

Quellen, die von der Zeitung interviewt wurden, sagten, Washington würde Maduro, seiner Frau und seinem Kind eine Garantie für „sicheres Geleit“ anbieten, falls er sofort von der Macht zurücktritt.

Dem Bericht zufolge haben die Behörden in Caracas vorgeschlagen, die politische Kontrolle an die Oppositionskräfte zu übertragen, während das Kommando über die Streitkräfte in den Händen der derzeitigen Führung verbleiben soll.

Eine der Quellen teilte dem Miami Herald mit, dass der jüngste Telefonanruf zwischen Maduro und US-Präsident Donald Trump der letzte Versuch war, eine direkte Konfrontation zu verhindern. Dieser Anruf sei in Abstimmung mit Brasilien, Katar und der Türkei erfolgt.

Washington hat die venezolanischen Behörden beschuldigt, unzureichende Anstrengungen zur Bekämpfung des Drogenschmuggels unternommen zu haben, obwohl keine Beweise vorgelegt wurden.

Die Zeitung New York Times berichtete, dass Trump auch geheime CIA-Operationen in Venezuela genehmigt habe. Amerikanische Medien haben wiederholt erklärt, dass die Möglichkeit von Angriffen auf venezolanisches Territorium bestehe. Trump sagte am 27. November ebenfalls, dass eine Bodenoperation zur Bekämpfung des Drogenschmuggels „bald beginnen“ werde, ohne die Details eines möglichen militärischen Eingreifens zu spezifizieren.