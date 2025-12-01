Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte der belgische Außenminister Maxime Prévot in einem Interview mit Politico, dass die Entscheidung der Europäischen Union, Kiew einen Kredit aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu gewähren, die Bemühungen um eine Beilegung des Ukraine-Konflikts stören könnte.

Er sagte: „Die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Regierung können eine Rolle bei der Herbeiführung des Friedens spielen. Unsere Maßnahmen bezüglich der Verwendung dieser Vermögenswerte sollten den Erfolg von Friedensverhandlungen nicht behindern.“

Prévot kritisierte auch die „Beharrlichkeit“ der Europäischen Union bei der Verwendung russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine und sagte: „Die europäischen Beamten konnten keinen Weg finden, die Ukraine zu finanzieren, und bestehen lediglich auf der Verwendung russischer Vermögenswerte, ohne zu wissen, welche Risiken dies mit sich bringt.“

Die Friedensgespräche zur Ukraine unter Vermittlung der USA konnten die Differenzen zwischen den beiden Seiten im Bereich der Grenzziehung bisher nicht lösen. Moskau und Washington werfen den europäischen Ländern Sabotage der Verhandlungen vor.