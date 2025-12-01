Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shihab gab die Armee des zionistischen Regimes in einer Erklärung bekannt, dass in allen Kampfeinheiten dieser Militärorganisation ein Mangel von 1300 Offizieren vom Leutnant bis zum Hauptmann bestehe.

Dem Bericht zufolge fehlt es auch an etwa 300 Offizieren im Rang eines Majors in verschiedenen Kampfeinheiten.

Die Armee des zionistischen Regimes fügt hinzu, dass etwa 30 % der hochrangigen Kommandeure der Armee ab dem nächsten Jahr die Streitkräfte verlassen werden.

Laut dem Bericht sind 70 % der Familien von Reservekräften mit schwerwiegenden Problemen und Belastungen konfrontiert, die durch die Verlängerung der Dienstzeiten und die Einstellung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Familien verursacht werden.

Die zionistische Armee betonte, dass der Personalmangel die Sicherheit dieses Regimes direkt beeinflusst. Dem Bericht zufolge haben nur 37 % der Offiziere ihre Bereitschaft erklärt, ihren Dienst in diesem Jahr fortzusetzen; diese Zahl lag 2018 bei etwa 58 %.

Darüber hinaus zeigen Schätzungen der Armee, dass 30 % der Reservekräfte und der Berufssoldaten im nächsten Jahr nicht zu ihren Einheiten zurückkehren werden.