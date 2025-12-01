Mitglied der irakischen politischen Koalition: Eine Verlängerung der US-Präsenz im Land ist nicht möglich

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Malouma betonte Issam Shaker, Mitglied der irakischen Koordinierungsrahmen-Koalition (Al-Itar al-Tansiqi), dass Spekulationen über die Möglichkeit einer Verlängerung der militärischen Präsenz der USA im Land nichts weiter als Illusionen seien, die von einigen Einzelpersonen verbreitet werden.

Er fügte hinzu: „Das irakische Volk lehnt eine Verlängerung der Präsenz dieser Truppen in ihrem Land ab. Die Entscheidung über den Abzug ausländischer, insbesondere amerikanischer, Truppen aus dem Irak wurde vom bilateralen Koordinierungsausschuss zwischen Bagdad und Washington getroffen.“

Shaker erklärte: „Der Irak benötigt in keiner Region die Präsenz ausländischer Kampftruppen, und die Sicherheitskräfte dieses Landes können mit internen oder externen Herausforderungen umgehen.“

Er schloss: „Der Abzug dieser Truppen aus dem Irak ist vorteilhaft für das Land und stärkt die innere Stabilität.“