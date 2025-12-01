Die Leichen von 10.000 palästinensischen Märtyrern verbleiben unter den Trümmern von Gaza

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Shihab erklärte Mahmoud Bassal, Sprecher der Zivilschutzbehörde des Gazastreifens, dass die Bemühungen, die Leichen der Märtyrer aus den Trümmern zu bergen, nicht erfolgreich gewesen seien.

Er fügte hinzu: „Es wurde keine spezielle Ausrüstung zur Bergung der Leichen der Märtyrer und zur Räumung der Trümmer in den Gazastreifen eingeführt. Wir arbeiten nur mit einem einzigen Gerät, und nach Abschluss der Arbeiten in der zentralen oder den südlichen Regionen werden wir uns in die Stadt Gaza und die nördlichen Gebiete begeben.“

Bassal stellte klar: „Ein einziges Gerät für die Trümmerräumung ist keineswegs ausreichend. Zehntausend Leichen liegen immer noch unter den Trümmern der Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen.“

Dies geschieht, obwohl das zionistische Regime gemäß dem Waffenstillstandsabkommen den Weg für die Einfuhr von Trümmerräumungsgeräten in den Gazastreifen hätte freimachen sollen.