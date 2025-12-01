Libanesischer Abgeordneter: Der Weg, US-Verschwörungen zu begegnen, ist die Stärkung der nationalen Einheit

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Manar betonte Hussein Al-Hajj Hassan, Mitglied der dem Libanesischen Hisbollah angeschlossenen Fraktion "Loyalität zum Widerstand" (Wafa le Muqawama), dass das Land einem umfassenden Angriff der USA, des zionistischen Regimes und einiger westlicher und arabischer Parteien ausgesetzt sei, der darauf abziele, die Regierungsinstitutionen und die Widerstandskräfte zu schwächen.

Er fügte hinzu, dass die nationale Einheit die Lösung zur Bekämpfung dieser Angriffe sei und interne Spaltungen genau die Schwachstelle seien, die der zionistische Feind ausnutze.

Al-Hajj Hassan erklärte: „Die Berichte der Vereinten Nationen und der libanesischen Armee zeigen alle die Einhaltung des Waffenstillstands durch unser Land und die Fortsetzung der Aggressionen des zionistischen Regimes. Einige interne Positionen im Libanon werden nicht im Interesse der Nation eingenommen. Keiner dieser psychologischen Angriffe wird den Widerstand einschüchtern.“