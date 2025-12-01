Netanjahus Antrag bezüglich der heutigen Gerichtsverhandlung

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtete die Zeitung Yedioth Ahronoth, dass der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, die Verschiebung seiner heutigen Gerichtsverhandlung beantragt habe.

Dem Bericht zufolge hat Netanjahu, der seine Gerichtsverhandlungen unter verschiedenen Vorwänden, einschließlich regionaler Entwicklungen und Sicherheitsfragen, vorzeitig abbricht, beantragt, dass die heutige Sitzung auf morgen verschoben wird.

Gestern hatte der Premierminister des zionistischen Regimes eine Botschaft an den Präsidenten dieses Regimes geschickt, in der er um seine Begnadigung in Bezug auf seine Korruptionsfälle bat; ein Antrag, der auf Ablehnung von verschiedenen Strömungen in den besetzten Gebieten und deren Bewohnern stieß.

Oppositionelle Persönlichkeiten erklärten ebenfalls, dass sie dieses Anliegen unterstützen könnten, falls Netanjahu von der Macht zurücktritt.