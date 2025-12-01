  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Netanjahus Antrag bezüglich der heutigen Gerichtsverhandlung

1 Dezember 2025 - 13:58
News ID: 1756298
Source: ABNA
Netanjahus Antrag bezüglich der heutigen Gerichtsverhandlung

Der Premierminister des zionistischen Regimes, der seine Gerichtsverhandlungen stets vorzeitig abbricht, hat die Verschiebung der heutigen Sitzung beantragt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtete die Zeitung Yedioth Ahronoth, dass der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, die Verschiebung seiner heutigen Gerichtsverhandlung beantragt habe.

Dem Bericht zufolge hat Netanjahu, der seine Gerichtsverhandlungen unter verschiedenen Vorwänden, einschließlich regionaler Entwicklungen und Sicherheitsfragen, vorzeitig abbricht, beantragt, dass die heutige Sitzung auf morgen verschoben wird.

Gestern hatte der Premierminister des zionistischen Regimes eine Botschaft an den Präsidenten dieses Regimes geschickt, in der er um seine Begnadigung in Bezug auf seine Korruptionsfälle bat; ein Antrag, der auf Ablehnung von verschiedenen Strömungen in den besetzten Gebieten und deren Bewohnern stieß.

Oppositionelle Persönlichkeiten erklärten ebenfalls, dass sie dieses Anliegen unterstützen könnten, falls Netanjahu von der Macht zurücktritt.

Your Comment

You are replying to: .
captcha