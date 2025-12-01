Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Quds räumte die hebräischsprachige Zeitung Yedioth Ahronoth ein, dass mehr als fünf Monate nach den verheerenden iranischen Raketenangriffen auf die besetzten Gebiete immer noch Tausende von zionistischen Familien, deren Häuser beschädigt wurden, obdachlos sind.

In dem Bericht heißt es weiter, dass der Verband der im Bereich der Sanierung tätigen Bauunternehmer erklärt habe, dass die Mitarbeiter der Steuerverwaltung den Beginn des Reparaturprozesses dieser Häuser verhindern.

Der Bericht betont, dass aufgrund des Arbeitskräftemangels seit Beginn des Krieges und der Sabotagehandlungen des Kabinetts des zionistischen Regimes in diesem Prozess viele Bauunternehmer mit minimaler Kapazität arbeiten und beschlossen haben, die Reparatur der durch iranische Raketenangriffe beschädigten Gebiete aufzugeben, da sie keine Unterstützung vom Kabinett erhalten.

Es sei darauf hingewiesen, dass während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges, in der Welle der iranischen Vergeltungsraketenangriffe auf die besetzten Gebiete, wichtige und sensible Gebiete ins Visier genommen wurden, darunter geheime Spionagezentren und biologische Labore des zionistischen Regimes.