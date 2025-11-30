Venezuelas Protest gegen illegale US-Maßnahmen in internationalen Foren

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik sagte Delcy Rodríguez, Vizepräsidentin Venezuelas, unter Hinweis auf die Versuche der USA, den Luftraum des Landes einzuschränken: Die US-Regierung setzt die Forderung der Oppositionsführerin María Machado um, den Luftraum Venezuelas zu blockieren.

Sie fügte hinzu: Als Reaktion auf diese aggressive Maßnahme hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro angeordnet, ein Sonderprogramm zur Rückführung von Venezolanern, die in anderen Ländern festsitzen, sowie zur Schaffung von alternativen Routen für Personen, die das Land verlassen müssen, umzusetzen.

Die venezolanische Beamtin betonte, dass Caracas alle multilateralen und internationalen Rechtsmechanismen aktiviert habe, um diese illegale und unrechtmäßige Maßnahme unverzüglich zu stoppen.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass der gesamte Luftraum über und um Venezuela bis auf Weiteres geschlossen werde.

Er begründete diese feindselige Maßnahme im sozialen Netzwerk Truth Social damit, dass Drogen- und Menschenhändler den Luftraum Venezuelas als vollständig geschlossen betrachten sollten.