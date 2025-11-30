Warum schweigen Netanjahu und Katz zum Konflikt in Südsyrien?

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Ma'an berichteten hebräischsprachige Medien, dass politische Kreise im zionistischen Regime, insbesondere Premierminister Benjamin Netanjahu und Kriegsminister Yisrael Katz, angesichts der jüngsten Entwicklungen in Südsyrien und der Verletzung von sechs zionistischen Soldaten bei einem Schusswechsel in dieser Region Schweigen bewahrt haben.

Diesem Bericht zufolge wurden bei einem Schusswechsel in der Region Beit Jinn zwischen syrischen Truppen und zionistischen Soldaten, 11 Kilometer von der gemeinsamen Grenze entfernt, mindestens sechs zionistische Soldaten schwer verletzt. Obwohl dieses Ereignis politische und sicherheitstechnische Dimensionen für das zionistische Regime hat, haben Netanjahu und der Kriegsminister dieses Regimes nicht darauf reagiert.

Berichte zionistischer Medien deuten darauf hin, dass Netanjahu und Katz aus dem Grund schweigen, um nicht den Zorn von US-Präsident Donald Trump zu erregen, der sich um die Unterzeichnung eines Sicherheitsabkommens zwischen Damaskus und Tel Aviv bemüht.

Israelische Einschätzungen legen nahe, dass Tel Aviv nachrichtendienstlich von den Entwicklungen in Südsyrien überrascht wurde und Bedenken hinsichtlich einer möglichen Informationslecks über die Bewegungen der zionistischen Soldaten aufkamen. Sicherheitskreise in Tel Aviv sind besorgt über die Folgen einer Ausweitung der Konflikte in Syrien und der Eröffnung einer weiteren Front.