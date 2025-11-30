Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Masirah räumte Yitzhak Brick, ein pensionierter General der Armee des zionistischen Regimes, ein, dass die Armee dieses Regimes mit einer beispiellosen Krise im Bereich des Personalbestands konfrontiert sei, die Israels militärische Fähigkeiten bedrohe.

Er fügte hinzu, dass Tausende von Offizieren und Militärangehörigen die Armee verlassen wollen und dass die zionistische Jugend nicht dauerhaft in der Armee bleiben wolle.

Brick hatte zuvor bereits eingeräumt, dass die Armee dieses Regimes in Bezug auf die Truppenzahl, die erforderlichen Technologien und deren Qualität nicht auf dem Niveau sei, um einem regionalen Krieg standzuhalten.

Er fuhr fort, dass die Anzahl der Bodentruppen der Armee des zionistischen Regimes ein Drittel der Truppenstärke der letzten 20 Jahre betrage.