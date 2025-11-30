Tel Aviv: „Absoluter Sieg“ gegen den Widerstand ist unmöglich

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Website Al-Nashra untersuchte das Zentrum für Innere Sicherheitsstudien des zionistischen Regimes, das der Universität Tel Aviv angeschlossen ist, in seinem neuen Bericht über die Sicherheitslage dieses Regimes die Neudefinition grundlegender Konzepte in der Militärdoktrin des Besatzungsregimes, insbesondere der Konzepte des Sieges und des entscheidenden Sieges, angesichts großer Entwicklungen in den Konfliktbereichen dieses Regimes mit Palästinensern und Arabern von den 1970er Jahren bis zu mehreren Kriegsperioden in Gaza und im Libanon sowie den jüngsten Konflikten mit dem Iran und dem Jemen.

Tamir Hayman, ein pensionierter General der Armee des zionistischen Regimes und ehemaliger Leiter des militärischen Geheimdienstzweigs dieses Regimes, der den Bericht verfasst hat, untersuchte die intellektuellen Veränderungen innerhalb des Sicherheitsapparates des Besatzungsregimes. Diese Veränderungen basieren auf der wachsenden Erkenntnis, dass traditionelle Mittel nicht länger wirksam für einen entscheidenden militärischen Sieg in neuen Kriegen gegen nichtstaatliche bewaffnete Gruppen sind.

Dem Bericht zufolge lenkt dies die Aufmerksamkeit von einem militärischen Sieg hin zu Konzepten des politischen Sieges und des strategischen Sieges, was eine tiefe Krise in der Fähigkeit Tel Avivs widerspiegelt, seinen Willen in langen und komplexen Kriegen durchzusetzen. Daher muss das Konzept des Sieges seinen traditionellen Rahmen verlassen, der auf der vollständigen militärischen Niederlage des Gegners und dem Verlust seiner Fähigkeit und seines Willens zur Fortsetzung des Krieges beruht.

Der Bericht fährt fort, dass das neue Konzept des Sieges die Erreichung begrenzter Ziele bedeutet und es den Tel Aviver Behörden erlaubt, das Ende militärischer Operationen zu rechtfertigen, selbst wenn der Feind relativ kohärent bleiben oder einige Elemente seiner Macht bewahren kann. Diese Verschiebung in den Konzepten des Sieges spiegelt die Anerkennung wider, dass die Schauplätze, an denen Tel Aviv in den letzten Jahrzehnten gekämpft hat, keinen entscheidenden militärischen Sieg mehr zulassen.

Das Zentrum für Innere Sicherheitsstudien des zionistischen Regimes betonte: Seit den 1970er Jahren haben die politischen Autoritäten Tel Avivs es vermieden, vom Militär einen entscheidenden Sieg gegen nichtstaatliche Akteure wie die Palästinensische Befreiungsorganisation in der Vergangenheit und die Hamas und Hisbollah in der Gegenwart zu fordern, und stattdessen erreichbare Ziele festgelegt, ohne in einen langen Konflikt oder einen endlosen Zermürbungskrieg verwickelt zu werden.

Der Bericht weist auch auf eine tiefe interne Krise in der Sicherheitsdoktrin des zionistischen Regimes hin und erklärt, dass Tel Aviv nicht mehr in der Lage sei, sich einen vollständigen Sieg in modernen Kriegen vorzustellen, und sich auf ein politisches Konzept des Sieges stützt, das auf der Verbesserung der Sicherheitslage statt auf der Vernichtung des Feindes basiert. Diese Verschiebung hat weitreichende strategische Folgen und lenkt die Bemühungen von militärischer Entschlossenheit auf externe politische Vereinbarungen um, wobei die Macht Tel Avivs als vorübergehende und unvollkommene Macht beschrieben wird.

Der Autor des Berichts erklärte, dass diese Situation offenbart, dass Tel Aviv im Zeitalter nichtstaatlicher Akteure mit den Grenzen der militärischen Macht konfrontiert ist, und implizit anerkennt, dass ein strategischer Sieg nicht allein durch Gewalt erreicht werden kann; so untergräbt beispielsweise in Gaza die anhaltende politische und soziale Präsenz der Hamas jeden militärischen Sieg Tel Avivs im Laufe der Zeit.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass der Sieg im Diskurs des zionistischen Regimes ein langfristiger politischer Prozess ist, der von externen Vereinbarungen und der Fähigkeit zur Umgestaltung des regionalen Umfelds abhängt, und kein Ergebnis, das von der Militärmaschine garantiert wird.