Zionistische Quellen: Irans Waffenstärke beunruhigt Israel

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera räumten Medienquellen des zionistischen Regimes unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle in diesem Regime ein, dass die Waffen- und Militärmacht Irans die Sicherheitsdienste von Tel Aviv beunruhigt habe.

Diesem Bericht zufolge betonten die zionistischen Quellen, dass die Geschwindigkeit der Stärkung der iranischen Streitkräfte für das zionistische Regime besorgniserregend sei.

Zuvor hatte auch die Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet, dass der Iran sein Raketenpotenzial mit hoher Geschwindigkeit stärke.

Es ist anzumerken, dass während des aufgezwungenen 12-tägigen Krieges im Zuge der Vergeltungsmissilangriffe Irans auf die besetzten Gebiete wichtige und sensible Bereiche, einschließlich geheimer Spionagezentren und biologischer Labore des zionistischen Regimes, ins Visier genommen wurden.