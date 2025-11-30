Gharibabadi: Die Nichtausstellung von Visa für Mitglieder des Fußballverbandes ist illegal

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Kazem Gharibabadi, der stellvertretende Außenminister für internationale und rechtliche Angelegenheiten: Die Handlung der Vereinigten Staaten von Amerika, keine Visa für Mitglieder des Fußballverbandes auszustellen, ist illegal.

Er fügte hinzu: Der Fußballverband hat eine richtige Entscheidung hinsichtlich des Boykotts der Auslosung der Weltmeisterschaft getroffen.

Er sagte: Wir haben unseren Protest bezüglich der Nichtausstellung der Visa vorgebracht. Einige Länder, die die Gastgeberbedingungen missbrauchen, handeln falsch.