  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Gharibabadi: Die Nichtausstellung von Visa für Mitglieder des Fußballverbandes ist illegal

30 November 2025 - 14:09
News ID: 1755864
Source: ABNA
Gharibabadi: Die Nichtausstellung von Visa für Mitglieder des Fußballverbandes ist illegal

Der stellvertretende Außenminister für internationale und rechtliche Angelegenheiten sagte: Die Handlung der Vereinigten Staaten von Amerika, keine Visa für Mitglieder des Fußballverbandes auszustellen, ist illegal.

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Kazem Gharibabadi, der stellvertretende Außenminister für internationale und rechtliche Angelegenheiten: Die Handlung der Vereinigten Staaten von Amerika, keine Visa für Mitglieder des Fußballverbandes auszustellen, ist illegal.

Er fügte hinzu: Der Fußballverband hat eine richtige Entscheidung hinsichtlich des Boykotts der Auslosung der Weltmeisterschaft getroffen.

Er sagte: Wir haben unseren Protest bezüglich der Nichtausstellung der Visa vorgebracht. Einige Länder, die die Gastgeberbedingungen missbrauchen, handeln falsch.

Your Comment

You are replying to: .
captcha