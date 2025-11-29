Witkoff: Der US-Friedensplan für die Ukraine verhindert künftige Kriege

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die amerikanische Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf Steve Witkoff, den Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für die Ukraine, dass im Falle der Annahme des Washingtoner Friedensplans diese Initiative das Entstehen neuer Konflikte verhindern und die Grundlage dafür schaffen könne, dass die USA, Russland und die Ukraine zu Handelspartnern werden.

Witkoff äußerte die Hoffnung, dass die drei Länder, die USA, Russland und die Ukraine, letztendlich stabile Wirtschaftsbeziehungen aufbauen können.

Zuvor hatten die USA einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges vorgelegt; dieser Plan stieß auf heftige Reaktionen von Kiew und einigen seiner europäischen Partner, und es wurden Bemühungen um eine grundlegende Überarbeitung eingeleitet. Die USA und die Ukraine berieten am 23. November in Genf über diesen Plan. Berichten ukrainischer Medien zufolge haben sich beide Seiten auf den Großteil der Vorschläge geeinigt, aber einige Punkte stehen noch zur Diskussion bei einem bevorstehenden Treffen der Präsidenten der USA und der Ukraine; der Zeitpunkt dieses Treffens steht noch nicht fest.

Donald Trump kündigte am Dienstag ebenfalls an, dass die neue Version dieses Plans von 28 auf 22 Punkte reduziert worden sei.