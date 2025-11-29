Scharfe Kritik der Türkei am israelischen Angriff auf Beit Jinn in Syrien

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today erklärte Oncu Kocali, Sprecher des türkischen Außenministeriums, in Reaktion auf den brutalen Angriff des zionistischen Regimes auf die Stadt Beit Jinn in der Umgebung von Damaskus, dass die Angriffe Tel Avivs auf Syrien darauf abzielen, die Bemühungen der syrischen Regierung und des Volkes um die Wiederherstellung der Sicherheit zu behindern und die Souveränität und territoriale Integrität dieses Landes verletzen.

Er sagte, dass Tel Aviv angesichts des näher rückenden Jahrestages des 8. Dezember (dem Zeitpunkt des Sturzes der Regierung von Baschar al-Assad) und in einer Zeit, in der die internationale Gemeinschaft Stabilität in Syrien anstrebe, erneut seine destruktive Haltung durch die Aggression gegen die Stadt Beit Jinn in der Umgebung von Damaskus gezeigt habe.

Der Sprecher des türkischen Außenministeriums betonte, dass die militärischen Aktionen der Zionisten, obwohl keine Bedrohung von Syrien gegen Israel ausgehe, die Souveränität und territoriale Integrität des Landes verletzten, Zivilisten gefährdeten und die regionale Stabilität untergrüben.

Der türkische Beamte betonte die Notwendigkeit, die Aggressionen des zionistischen Regimes gegen Syrien zu stoppen, die darauf abzielen, die Bemühungen des Landes zur Gewährleistung von Sicherheit, Wohlstand und allgemeinem Frieden zu behindern, und erklärte, dass die internationale Gemeinschaft diesbezüglich eine Verantwortung trage.