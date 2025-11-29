Behauptung von Haaretz über eine Botschaft Saudi-Arabiens an Tel Aviv

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Middle East Online behauptete die hebräischsprachige Zeitung Haaretz, Saudi-Arabien habe dem zionistischen Regime eine Botschaft übermittelt, wonach eine Normalisierung der Beziehungen nicht stattfinden werde, solange Benjamin Netanjahu Premierminister dieses Regimes sei.

In diesem Bericht heißt es, Riad betrachte Netanjahu und die Zusammensetzung seines Kabinetts als Hindernis für die Normalisierung der Beziehungen. Es wird somit behauptet, dass Saudi-Arabiens Position darin bestehe, den Weg zur Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Regime zu beschreiten, falls der Premierminister dieses Regimes wechselt.

Dies steht im Gegensatz zu früheren Berichten, wonach Saudi-Arabien die Angelegenheit mit der Gründung eines palästinensischen Staates in Verbindung gebracht hatte.

Von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben 160 Staaten den Staat Palästina anerkannt.