Hamas ruft den 29. November zum Tag der Intensivierung der Volksbewegungen gegen Israels Verbrechen aus

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab, forderte die Hamas-Bewegung in einer Erklärung zum Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk eine Intensivierung der globalen Bewegung gegen die Besatzung und ihre kriminellen Handlungen gegen das palästinensische Volk und Territorium sowie eine Stärkung aller Formen der Solidarität mit der gerechten Sache und den legitimen Rechten Palästinas auf Freiheit und Unabhängigkeit.

In dieser Erklärung lobte die Hamas die weltweite Volksbewegung in Solidarität mit dem palästinensischen Volk und würdigte die offiziellen und öffentlichen Positionen, die ihre gerechte Sache unterstützen.

Die Erklärung forderte die Vereinheitlichung der Bemühungen und die Unterstützung des Kampfes des palästinensischen Volkes bis zum Ende der Besatzung und appellierte an die Massen der islamischen Umma und die Freien der Welt, den Samstag, den 29. November, als den Welttag der Wiederbelebung der Aktivitäten der globalen Volksbewegung gegen die zionistische Besatzung und ihre Verbrechen, die Verletzung des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen und die Eskalation des Terrorismus im Westjordanland und im besetzten Jerusalem anzusehen.