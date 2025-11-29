Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm versuchten zionistische Soldaten, die gestern mindestens 20 syrische Bürger bei einem Angriff auf die Region Beit Jinn in der Umgebung von Damaskus zum Opfer brachten, heute, ihr Image durch eine demagogische Aktion zu verbessern, indem sie in den Süden des Landes eindrangen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab bekannt, dass zionistische Soldaten, die in das Dorf Al-Ashsha in der Umgebung von Quneitra eingedrungen waren, beabsichtigten, Hilfspakete an die Bewohner dieses Gebiets zu verteilen, jedoch auf Ablehnung der syrischen Bürger stießen und das Gebiet verließen.

Dies geschieht, während das syrische Volk bereits gestern, nach dem Angriff der zionistischen Soldaten auf Beit Jinn, antisozionistische Demonstrationen abhielt und Parolen gegen dieses Regime skandierte.