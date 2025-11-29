Ehsan Movahedian: Die Zunahme feindseliger Aktivitäten der USA und Europas engt den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Handlungsspielraum gegen Iran ein und drängt Iran naturgemäß dazu, die bilateralen und regionalen Kooperationen, insbesondere mit Russland und China, zu verstärken. Gleichzeitig weiten rivalisierende und feindselige Akteure (USA, Großbritannien, Türkei und Israel) ihren politischen, sicherheitspolitischen und geheimdienstlichen Einfluss im Kaukasus und in Zentralasien aus. Dies bedeutet, dass Teheran und Moskau, wenn sie die Wirksamkeit externer Konkurrenten eindämmen wollen, in mehreren spezifischen und operativen Bereichen zusammenarbeiten müssen.

Einige Beispiele für wenig beachtete Entwicklungen im Kaukasus und in Zentralasien zeigen, dass diese Region schnell zu einem herausfordernden Gebiet für Iran, Russland und anschließend China wird. Letzte Woche nannte Brianna Todd, Mitglied des Atlantic Council und Mitarbeiterin des US-Verteidigungsministeriums, in einem Treffen mit dem türkischen Botschafter in den USA Armenien und Tadschikistan „fehlende Elemente“ der Organisation Turkstaaten und forderte den Beitritt Armeniens und Tadschikistans zur Organisation Turkstaaten unter der Führung der Türkei! Todd sagte, sie stimme der Ansicht zu, dass der Südkaukasus und Zentralasien als Ganzes betrachtet werden sollten und dass Armenien und Tadschikistan die fehlenden Elemente der Organisation Turkstaaten seien.

In einer anderen Entwicklung wird in Armenien ein großes Rechenzentrum zur Deckung der Geheimdienstanforderungen der USA gebaut. Eine solche Maßnahme ermöglicht die umfangreiche Verarbeitung von in der Region abgehörten Daten. Die Platzierung dieses Zentrums in Armenien ermöglicht den Amerikanern den Zugriff auf enorme Rechenressourcen nicht nur im Südkaukasus, sondern auch im Nahen Osten.

Andererseits beobachten wir, dass der Westen die Aliyev-Regierung als Teil Zentralasiens betrachtet und über die Änderung der Verhandlungsplattform von 1+5 auf 1+6 (fünf zentralasiatische Länder, Republik Aserbaidschan und USA) spricht. Angesichts der anhaltenden provokativen Maßnahmen Bakus gegen Moskau ist Russland gezwungen, auf dessen Machenschaften zu reagieren. Die Unterstützung der Präsenz dschihadistischer und wahhabitischer Kräfte im Kaukasus und in Zentralasien durch die Türkei und Baku, die Krisenschaffung der USA in Georgien zur Destabilisierung des Landes, die Bemühungen zur Ausweitung des Abraham-Friedensabkommens auf die Region Kaukasus und Zentralasien sowie das Agieren der Türkei zugunsten der USA und der NATO im Kaukasus und in Zentralasien sind allesamt Ereignisse, die zeigen, dass Bedrohungen nicht mit traditionellen Methoden begegnet werden kann und Iran, China und Russland mit einem gemeinsamen Verständnis dieser Bedrohungen ihnen standhalten müssen.